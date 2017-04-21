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رياضة وشباب رياضة عالمية إصابة إبراهيموفيتش في الرباط الصليبي وقد يكون انهى الموسم

رياضة وشباب

تقارير أولية: إصابة إبراهيموفيتش في الرباط الصليبي
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إصابة إبراهيموفيتش في الرباط الصليبي وقد يكون انهى الموسم

هبط المهاجم السويدي بطريقة خاطئة في محاولة للسيطرة على الكرة، في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-21 08:38:23 A A

 أعطى “ماتي رادكليف” طبيب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، تقييمه النظري لإصابة زلاتان إبراهيموفيتش. وغادر مهاجم مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش لقاء فريقه أمام أندرلخت، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وهو يعاني من إصابة في الركبة تبدو خطيرة.

 

و هبط المهاجم السويدي بطريقة خاطئة في محاولة للسيطرة على الكرة، في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليتم استبداله بأنتوني مارسيال مع بداية الشوط الإضافي الأول.و قال “ماتي رادكليف” في تصريح له لوسائل الإعلام الإنجليزية: “من طريقة إنحناء ركبته، قد تكون إصابة في الرباط الصليبي الخلفي، أو تمزق الغضروف المفصلي. رغم أنه خرج على قدميه، فهذا لا يعني شيئا، أعتقد أنها إصابة سيئة له.”و علق جوزيه مورينيو بدوره على الإصابة، في تصريح له بعد نهاية المباراة، بالقول: ” لا تبدو إصابة بسيطة، عندي شعور سلبي.”

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