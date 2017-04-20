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أخبار محاكم وجنائيات تقديم لائحة إتهام ضد شاب (28 عامًا) من علار بشبهة سرقة البيوت في جت ووادي عارة

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وادي عارة لائحة إتهام ضد سارق البيوت في جت ووادي عارة
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تقديم لائحة إتهام ضد شاب (28 عامًا) من علار بشبهة سرقة البيوت في جت ووادي عارة

بحسب المعلومات أن السارق سيبقى مسجونًا حتى يتم ادانته وإصدار قرار حكم ضده

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-20 23:08:09 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "النيابة العامّة قدّمت لائحة إتهام ضد شاب من علار يبلغ من العمر (28 عامًا) بتهمة سرقة بيوت في جت المثلث و وادي عارة وإنتحال شخصية وتزييف والدخول الى البلاد دون ترخيص".


صور من المكان

هذا وبحسب المعلومات أن السارق سيبقى مسجونًا حتى يتم ادانته وإصدار قرار حكم ضده. يشار أن "السارق القي القبض عليه عن طريق دورية الحراسة في جت المثلث التي اقيمت من اجل محاربة السرقة والعنف".

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