تقديم لائحة إتهام ضد شاب (28 عامًا) من علار بشبهة سرقة البيوت في جت ووادي عارة

بحسب المعلومات أن السارق سيبقى مسجونًا حتى يتم ادانته وإصدار قرار حكم ضده

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "النيابة العامّة قدّمت لائحة إتهام ضد شاب من علار يبلغ من العمر (28 عامًا) بتهمة سرقة بيوت في جت المثلث و وادي عارة وإنتحال شخصية وتزييف والدخول الى البلاد دون ترخيص".



صور من المكان



هذا وبحسب المعلومات أن السارق سيبقى مسجونًا حتى يتم ادانته وإصدار قرار حكم ضده. يشار أن "السارق القي القبض عليه عن طريق دورية الحراسة في جت المثلث التي اقيمت من اجل محاربة السرقة والعنف".