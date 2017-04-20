وقفه إحتجاجيّة في كوكب أبو الهيجاء تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام

عبّر الاهالي عن غضبهم نتيجة معاملة السجّان لأسرى فلسطين تحت شعار "أمعاء المضربين أقوى من إرادة السجّان

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

نظّمت اللجنة الشعبيّة في كوكب أبو الهيجاء وقفة تضامنيّة لإضراب أسرى الحُرية والكرامة المضربين عن الطعام والذي دخل يومهم الرابع على التوالي، وقد شارك العشرات من الاهالي في رفع الشعارات تنديداً بقمع الاحتلال للاسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانيه والتي بسببها اعلن أبطال السجون إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم.



صور من التظاهرة



كما وعبّر الاهالي عن غضبهم نتيجة معاملة السجّان لأسرى فلسطين تحت شعار "أمعاء المضربين أقوى من إرادة السجّان"، و"كلنا نقف مع أسرانا الابطال في نضالهم ومقاومتهم ضد جدران الاحتلال".