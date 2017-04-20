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صحة

ممارسة الرياضة تجنب كبار السن حوادث السقوط
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ممارسة الرياضة تجنب كبار السن حوادث السقوط

يعتقد الباحثون أن العديد من كبار السن يمكنهم تجنب هذه المشاكل بتجنب السقوط وتقوية العظام عبر تناول الأدوية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-21 07:46:23 A A

حذرت دراسة طبية من أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابات المرتبطة بالسقوط بسبب كثافة العظام والكتلة العضلية التى تتضاءل مع مرور الوقت، مؤكدة أهمية ممارستهم للرياضة بصورة منتظمة لتجنيبهم الإصابات الناجمة عن حوادث السقوط.


صورة توضيحية

وقال الدكتور "كريستوفر سيامانا" أستاذ الأمراض الباطنة فى مركز ولاية بنسيل هيرشى الطبى، إن أكثر من 800 أمريكى يتعرضون لكسور فى الفخذ يوميا، بسبب حوادث السقوط. وغالبًا ما تتطلب الإصابات الناجمة عن السقوط التدخل الجراحى أو العلاج الطبيعى والدوائى، وفى كثير من الأحيان يفقد كبار السن قدرتهم على المشى.

 ويعتقد الباحثون أن العديد من كبار السن يمكنهم تجنب هذه المشاكل بتجنب السقوط وتقوية العظام عبر تناول الأدوية، أو أن تجعل نفسك أقل عرضة للسقوط عن طريق ممارسة الرياضة، أو بتبنى الخيارين، مشيرين إلى أن رياضة المشي والأنشطة الهوائية الأخرى يمكن أن تعزز صحة القلب، كما يمكن أن تساعد برامج تدريب القوة أيضا كبار السن على اكتساب كتلة العضلات وتحسين توازنهم.

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