عودة معتمري المدرسة الاهلية في أم الفحم من الديار الحجازية

جاء في البيان:



مشروع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو أحد المشاريع التي تتميز بها المدرسة الاهليّة والذي بدأ عام 2007 في المدرسة

وصل لموقع العرب بيان صادر عن المدرسة الأهلية في أم الفحم، جاء فيه: "عادت الى البلاد من الديار الحجازية مجموعة المعتمرين من طلاب وطالبات ومعلمي المدرسة الاهليّة المشاركة في مشروع تحفيظ القران الكريم "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، بعد تأدية العمرة ، حيث كان برفقتهم مدير المدرسة الدكتور سمير محاميد، وكل من الاساتذة: لطفي محاجنة، عصام اغبارية، احمد كبها، عبد الله اغبارية، شريف محاجنة، والمربيات إبتسام إغبارية، غادة كبها وروضة جبارين".



خلال تأدية العمرة



وأضاف البيان: "مشروع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو أحد المشاريع التي تتميز بها المدرسة الاهليّة والذي بدأ عام 2007 في المدرسة بإشراف كل من الأساتذة أحمد كبها، لطفي عبد الرحمن محاجنة، وعصام اغبارية، والمعلمات غادة كبها وابتسام اغبارية، حيث يهدف الى تحفيظ القران الكريم من خلال خطة تقام لكل طالب او طالبة. وأوضح أحد المشرفين على هذا المشروع ان الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع وتحفيز الطلاب على حفظ أكثر أجزاء من القران الكريم. بحيث أن تعمل المدرسة على تخصيص جائزة وهي العمرة لكل طالب يقوم بحفظ سبعة أجزاء من القران الكريم".



وإختتم البيان: "فقد التزم المعلمون والطلاب ببرنامج خاص خلال العمرة يتضمن قراءة القرآن وتثبيت ما حفظوه، من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. وقد تميزت مجموعة هذا العام بالإلتزام والإنضباط التام إزاء البرنامج المتفق عليه في أداء الشروط المستحقة للعمرة" إلى هنا نص البيان.