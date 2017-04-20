المعتقل الاداري محمد ابراهيم من كابول ينال حريته ويعود الى أهله اليوم بعد عام في السجون الإسرائيلية

ابلغت سلطة سجن مجيدو محامي الاسير محمد خالد ابراهيم واهله عن اطلااق سراحه اليوم الخميس، دون أن تقدم ضده اي لائحة اتهام

بعد اعتقال اداري استمر سنة كاملة، سيتم اطلاق سراح الاسير المعتقل الاداري، ابن قرية كابول ، محمد خالد ابراهيم (21 عامًا) من السجون الاسرائيلية ليعود لبيته وأحضان اهله اليوم الخميس.





الشاب محمد خالد ابراهيم



وقد ابلغت سلطة سجن مجيدو محامي الاسير محمد خالد ابراهيم واهله عن اطلااق سراحه اليوم الخميس، دون أن تقدم ضده اي لائحة اتهام، بالرغم من توجيه اجهزة الامن له شبهات بـ "الاتصال مع مؤسسات وجهات معادية لدولة اسرائيل وانه كان ناشطًا ومحرضًا في الاقصى الشريف"، بحسب السلطات.

هذا، وكانت اللحنة الشعبية في كابول ولجنة المتابعة العليا قد نظّمتا يوم 11/3/2017 مظاهرة احتجاجية ومهرجانًا شعبيًا في القاعه الرياضية في القرية تضامنًا مع الاسير محمد، الذي سيعود اليوم الى احضان عائلته حراً طليقاً .