اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية بالأرقام: هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد عشية مباراة الكلاسيكو

رياضة وشباب

بالأرقام: هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالأرقام: هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد عشية مباراة الكلاسيكو

لمع خلال الأعوام الأخيرة المثلث الهجومي في تشكيلة الفريقين مع الإعتماد على طريقة 4-3-3 والتي صنعت ثلاثي خارق في هجوم كل فريق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-21 09:34:50 A A

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم كله لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الدوري الإسباني. ويبدو كلاسيكو الأرض دائماً مسرحاً للكرة الهجومية الجميلة والأداء المهاري لنجوم الفريقين وبالتالي فالأنظار تتجه للخط الأمامي في الفريقين.


  هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد

ولمع خلال الأعوام الأخيرة المثلث الهجومي في تشكيلة الفريقين مع الإعتماد على طريقة 4-3-3 والتي صنعت ثلاثي خارق في هجوم كل فريق، في برشلونة شعاره MSN الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار والأوروجوياني لويس سواريز، وفي ريال مدريد شعاره BBC ويضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.

اليكم مقارنة رقمية بين الثلاثي في كل فريق على مدار الموسم الحالي ومسابقة الدوري تحديدًا ولقاءات الكلاسيكو..

 على مستوى مسابقة الدوري الإسباني:

- يتفوق MSN بشكل واضح فالثلاثي الكتالوني سجل 62 هدفًا.

- بينما BBC تقريبًا نص الكمية بإحرازه 35 هدفًا.

على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم:

- سجل مثلث برشلونة 92 هدفًا
- سجل مثلث الريال 55 هدفًا.

ولعبت كثرة الإصابات دورها في تراجع BBC خاصة مع مشاركة ريال مدريد في بطولة العالم للأندية بجانب مشاركة رونالدو وبيل في بطولة أمم أوروبا حتى مراحلها النهائية بعكس مثلث برشلونة الذي لم يعاني من نفس الإرهاق في بطولة كوبا أمريكا.

على مستوى مباريات الكلاسيكو:

- سجل MSN في مباريات الكلاسيكو 32 هدفًا، وعلى رأسهم ميسي الذي هز الشباك بـ 21 هدفًا مقابل 8 أهداف لسواريز، و3 أحرزها نيمار.

- سجل BBC في لقاءات الكلاسيكو 25 هدفًا، منها 16 لرونالدو، و8 لبنزيمة، وهدف وحيد سجله جاريث بيل.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحب الأعمى الحلقة 26 مدبلجة 2017 جودة HD | [554 قراءة]
2 محمد ناطور من قلنسوة: الشرطة داست على رأسي | [356 قراءة]
3 الافراج عن المعتقل الإداري محمد ابراهيم من كابول | [278 قراءة]
4 اللد: مصرع محمد زبارقة وإصابة شخصين | [211 قراءة]
5 يهود يقيمون حفل شواء أمام سجن عوفر | [191 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب