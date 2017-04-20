بالأرقام: هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد عشية مباراة الكلاسيكو

لمع خلال الأعوام الأخيرة المثلث الهجومي في تشكيلة الفريقين مع الإعتماد على طريقة 4-3-3 والتي صنعت ثلاثي خارق في هجوم كل فريق

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم كله لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الدوري الإسباني. ويبدو كلاسيكو الأرض دائماً مسرحاً للكرة الهجومية الجميلة والأداء المهاري لنجوم الفريقين وبالتالي فالأنظار تتجه للخط الأمامي في الفريقين.



هجوم برشلونة في مواجهة هجوم ريال مدريد

ولمع خلال الأعوام الأخيرة المثلث الهجومي في تشكيلة الفريقين مع الإعتماد على طريقة 4-3-3 والتي صنعت ثلاثي خارق في هجوم كل فريق، في برشلونة شعاره MSN الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار والأوروجوياني لويس سواريز، وفي ريال مدريد شعاره BBC ويضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.

اليكم مقارنة رقمية بين الثلاثي في كل فريق على مدار الموسم الحالي ومسابقة الدوري تحديدًا ولقاءات الكلاسيكو..

على مستوى مسابقة الدوري الإسباني:



- يتفوق MSN بشكل واضح فالثلاثي الكتالوني سجل 62 هدفًا.

- بينما BBC تقريبًا نص الكمية بإحرازه 35 هدفًا.



على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم:



- سجل مثلث برشلونة 92 هدفًا

- سجل مثلث الريال 55 هدفًا.

ولعبت كثرة الإصابات دورها في تراجع BBC خاصة مع مشاركة ريال مدريد في بطولة العالم للأندية بجانب مشاركة رونالدو وبيل في بطولة أمم أوروبا حتى مراحلها النهائية بعكس مثلث برشلونة الذي لم يعاني من نفس الإرهاق في بطولة كوبا أمريكا.

على مستوى مباريات الكلاسيكو:



- سجل MSN في مباريات الكلاسيكو 32 هدفًا، وعلى رأسهم ميسي الذي هز الشباك بـ 21 هدفًا مقابل 8 أهداف لسواريز، و3 أحرزها نيمار.

- سجل BBC في لقاءات الكلاسيكو 25 هدفًا، منها 16 لرونالدو، و8 لبنزيمة، وهدف وحيد سجله جاريث بيل.