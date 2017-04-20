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فنانين فن عربي بالصور: إبنة سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بجمالها

فنانين

بالصور: إبنة سوزان نجم الدين تخطف الأنظار
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بالصور: إبنة سوزان نجم الدين تخطف الأنظار بجمالها

خطفت الشابة الانظار بجمالها وشبه ملامحها مع ملامح والدتها

النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 21:26:58 A A

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها ونشرت صورا لعيد ميلاد ابنتها سارة بأجواء مميزة وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وعلقت قائلة: "أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، كانت طفلتي.. وأصبحت صبيتي ورفيقة الروح والقلب.. سارتي كل عام وأنت الحب، وعنوان الصدق ونبض الحياة، عيد ميلاد سعيد يا أجمل هدية من السماء".

هذا ولاقت الصور اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي حملت التهاني، والغزل بجمال ابنتها ونعومتها ورقتها، وكان الاحتفال بين عدد كبير من البالونات الملونة، حيث خطفت الشابة الانظار بجمالها وشبه ملامحها مع ملامح والدتها.

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