رونالدو وميسي.. صراع يشتعل في ملحمة التحدي عشية الكلاسيكو الأحد القادم

الصراع بين رونالدو وميسي بدأ بعدما لمع نجم البرغوث الأرجنتيني في تشكيلة برشلونة وبالتحديد موسم 2009 – 2010 مع تولي المدرب الإسباني بيب جوارديولا دفة الأمور

تتجه الأنظار يوم الأحد القادم للقاء الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الكرة الإسبانية وخاصة إلى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا وذلك على ملعب "سنتياجو برنابيو" كصراع جديد بين رونالدو وميسي في أول نزال بينهما في عام 2017.



ميسي

الصراع بين رونالدو وميسي بدأ بعدما لمع نجم البرغوث الأرجنتيني في تشكيلة برشلونة وبالتحديد موسم 2009 – 2010 مع تولي المدرب الإسباني بيب جوارديولا دفة الأمور في البارسا وفي نفس الموسم انتقل رونالدو إلى ريال مدريد.

وأصبح سباق الكرة الذهبية هو الأبرز بين الثنائي الموهوب فميسي فاز بالجائزة 5 مرات وهو الأكثر حصولاً عليها في العالم أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة 4 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.

ويدخل الثنائي اللقاء بمعنويات متباينة فميسي ودّع دوري أبطال أوروبا مع فريقه برشلونة على يد يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعدما ظل "البرغوث" الأرجنتيني عاجزاً أمام دفاعات السيدة العجوز والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون بينما كان رونالدو نجم الشباك في نفس الجولة بدوري الأبطال.

رونالدو توهج وسجل 3 أهداف في مرمى بايرن ميونيخ الألماني خلال لقاء الإياب ضد ريال مدريد ليصعد بفريقه إلى نصف النهائي وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو النجم البرتغالي لمواصلة تألقه وأيضًا للساحر الأرجنتيني للخروج من كبوته مع البارسا.



رونالدو