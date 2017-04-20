م.عرب النجيدات يحتاج للفوز على بسمة طبعون للاحتفال بالصعود

حقق فريق عرب النجيدات سبعة انتصارات متتالية منذ قدوم المدرب مئير أراما، وبضمنها الفوز على الفريق الطمراوي

يحتاج فريق مكابي أحمد عرب النجيدات الى الفوز في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي بسمة طبعون، لكي يضمن الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية. وتجمعهما المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير في دوري الدرجة الثالثة – منطقة الجليل الأسفل. ويتفوق فريق عرب النجيدات بنقطة واحدة على وصيفه مكابي طمرة.



فريق عرب النجيدات

وحقق فريق عرب النجيدات سبعة انتصارات متتالية منذ قدوم المدرب مئير أراما، وبضمنها الفوز على الفريق الطمراوي.

وقد اكتسح فريق عرب النجيدات في المباراة الماضية خصمه فريق هبوعيل دير الأسد بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة من جانب واحد. وسجل له الهداف طه زبيدات وأدهم مناصرة ومحمد زعير ومحمد وليد نجيدات.