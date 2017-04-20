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أخبار محليات مصرع الشاب شبل خالدي من الخوالد في حادث طرق مروع في العفولة

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شفاعمرو والقضاء مصرع شبل خالدي من الخوالد في حادث
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مصرع الشاب شبل خالدي من الخوالد في حادث طرق مروع في العفولة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

وقع حادث طرقات ذاتي مروع تخلله اصطدام سائق دراجة نارية في عامود انارة في أحد الشوارع 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 07:15:47 A A

لقي المأسوف على شبابه شبل خالدي مصرعه إثر حادث طرق ذاتي مروع في العفولة، وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في ساعة متأخرة من مساء البارحة الاربعاء في العفولة ووفقا للمعلومات الاوليه المتوفرة وقع حادث طرقات ذاتي مروع تخلله اصطدام سائق دراجة نارية في عامود انارة في أحد الشوارع هناك مما اصاب السائق الشاب شبل خالدي 22 عاما من الخوالد قرب مدينة شفاعمرو بجروح خطيرة ما لبث أن توفي على أثرها في المكان - للفقيد الرحمة ولعائلته وذويه بالغ الصبر والسلوان. هذا وتواصل شرطة السير والمرور التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.


المرحوم شبل خالدي

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