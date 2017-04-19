يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد نهاية مباريات ربع النهائي يلحق يوفنتوس بكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وموناكو إلى نصف النهائي

بلغ يوفنتوس نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بإقصاءه برشلونة من ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “يوفنتوس ستاديوم” قبل أن يتعادل معه دون أهداف اليوم في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.



وسيطر برشلونة على مجريات المباراة لكنها عانى من سوء في إنهاء الفرص بينما اعتمد يوفنتوس على المرتدات بشكلٍ أكبر خلال اللقاء بحثاً عن هدف إنهاء آمال منافسه بتحقيق “ريمونتادا” وقلب التأهل لصالحهم.وبعد نهاية مباريات ربع النهائي يلحق يوفنتوس بكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وموناكو إلى نصف النهائي.