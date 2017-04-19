اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة وشباب

يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد نهاية مباريات ربع النهائي يلحق يوفنتوس بكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وموناكو إلى نصف النهائي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 23:44:10 A A

 بلغ يوفنتوس نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بإقصاءه برشلونة من ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “يوفنتوس ستاديوم” قبل أن يتعادل معه دون أهداف اليوم في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.


وسيطر برشلونة على مجريات المباراة لكنها عانى من سوء في إنهاء الفرص بينما اعتمد يوفنتوس على المرتدات بشكلٍ أكبر خلال اللقاء بحثاً عن هدف إنهاء آمال منافسه بتحقيق “ريمونتادا” وقلب التأهل لصالحهم.وبعد نهاية مباريات ربع النهائي يلحق يوفنتوس بكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وموناكو إلى نصف النهائي.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الشرطة:اختلاس ملايين وعائلة مشتبه من كفرقرع | [231 قراءة]
2 الحلقة 65 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [171 قراءة]
3 ردود أفعال غاضبة في بايرن ميونخ | [167 قراءة]
4 سيناء: مقتل رجل أمن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار | [152 قراءة]
5 الليلة:برشلونة يبحث عن معجزة جديدة أمام يوفنتوس | [134 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب