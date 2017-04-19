تل ابيب: إعتقال مشتبه من بيتح تكفا بالاعتداء على سائق باص عربي وسرقته

لوبا السمري:



تم التوصل لاعتقال المشتبه الذي تبيّن انه من بيتح تكفا (32 عامًا) وتم تحويله للتحقيقات الجارية في كافة التفاصيل والملابسات وبما يتضمن الخلفية التي لم يجزم بخصوصها بعد

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "إستمرارًا لاعمال البحث وتحقيقات شرطة تل أبيب ومناشدتها الجمهور بمد يد العون وراء المشتبه بالضلوع في الاعتداء على سائق باص عام وهو مواطن عربي من سكان المركز التابع لشركة خطوط في منطقة دان - تل ابيب، وتحديدًا في بلدة يهود ومن ثم سرقة مبلغ من النقود من صندوق سائق الباص وذلك يوم 16.04 الجاري خلال سفر المشتبه بالباص متمكنا وهاربًا مع مبلغ النقود. تم مساء اليوم الاربعاء التوصل لاعتقال المشتبه الذي تبيّن انه من بيتح تكفا (32 عامًا) وتم تحويله للتحقيقات الجارية في كافة التفاصيل والملابسات وبما يتضمن الخلفية التي لم يجزم بخصوصها بعد"، بحسب البيان.