تقارير: 74 مليار دولار مبيعات dell emc سنويًا

عدد موظفي الشركة في تركيا والشرق الاوسط وافريقيا يصل الى 5 آلاف منهم الف موظف اي ما يمثل 20% من مواردها بالمنطقة

توقع نائب رئيس شركة dell emc العالمية لحلول الحوسبة في منطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحقيق الشركة مبيعات تقدر بـ74 مليار دولار سنويًا، بعد اتمام صفقة استحواذ dell على emc، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة.



صورة توضيحية

وقال نائب رئيس شركة dell emc العالمية إن "الشركة الجديدة هي اكبر كيان تكنولوجي عالميًا الآن اذ يعمل لديها 140 الف موظف في 180 دولة عالميا، موضحا انها تخطط لزيادة حجم استثماراتها بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية وتطور البنية التحتية للاتصالات.

وأكد انه سيسعى بقوة لاقناع القيادات التنفيذية لزيارة القاهرة بداية العام المقبل للقاء القيادة السياسية للدولة واستعراض خططها الشركة والتزامها تجاه السوق المحلية. وذكر ان عدد موظفي الشركة في تركيا والشرق الاوسط وافريقيا يصل الى 5 آلاف منهم الف موظف اي ما يمثل 20% من مواردها بالمنطقة، يذكر ان dell استحوذت على emc خلال 2016 بقيمة 67 مليار دولار.