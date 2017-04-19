بالفيديو: تسريب جديد يستعرض تصميم Moto Z2 Force

تسريبات OnLeaks كانت كلّها صحيحة في الماضي

أقيم مساء اليوم الخميس، مؤتمر التجّار لعام 2017 من مجموعة شتراوس، وتمّ ذلك في فندق

في الأسبوع الماضي، تمّ عرض صورة مسرّبة للهاتف Moto Z2 القادم من شركة موتورولا، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن صورة أوضح للجهاز، فمن دواعي سرورنا أن نخبركم بأن المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks قام اليوم بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يستعرض نموذج ثلاثي الأبعاد للهاتف Moto Z2 Force المنتظر.

إذا قمتَ بالتحقق من الفيديو أعلاه، عليك أن تكون قادرًا على رؤية ما يعتقد بأنه الهاتف Moto Z2 Force. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كنا نرى الهاتف Moto Z2 Force بالفعل، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن تسريبات OnLeaks كانت كلّها صحيحة في الماضي، ناهيك أن هذا الفيديو يعرض لنا هاتف بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الهاتف المجسد في الصورة التي تم تسريبها في الفترة الماضية، لذلك فهناك بعض المنطق على الأقل في هذه التسريبات.