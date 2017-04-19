ريبيري يسخر من حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ: أشك بهدفي رونالدو!

فرانك ريبيري:



بعد عام مليء بالتحديات والعمل الجاد.. شكرًا الحكم.. برافو

أكدت بعض الصحف الاسبانيّة اليوم الاربعاء، أنّ الفرنسي، فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ، قد سَخر من الحكم المجري فيكتور كاساي، الذي أدار المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه (2-4) أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



فرانك ريبيري

كما وقام ريبيري بنشر صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للتشكيك في صحة الهدفين الثاني، والثالث اللذين سجَّلهما كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وكتب النجم الفرنسي: "بعد عام مليء بالتحديات، والعمل الجاد.. شكرًا الحكم.. برافو".

هذا، وتعرَّض فيكتور كاساي لانتقادات شديدة وذلك بسبب قراراته ضد الفريق البافاري، الذي ودّع دوري الأبطال لخسارته ذهابًا بملعبه "أليانز أرينا" (2-1)، وسقوطه (2-4) بعد التمديد لوقت إضافي على ملعب "سانتياجو برنابيو".