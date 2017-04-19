رسميًا: البايرن يتقدم بشكوى لليويفا ضد الشرطة الإسبانية

بايرن ميونيخ:

بعد نهاية الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة من الشرطة الإسبانية تجاه مشجعي بايرن ميونيخ

قام اليوم الاربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني، بتقديم شكوى رسميّة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ضد الشرطة الإسبانية، نظرًا للأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البافاري، وريال مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ8، ضمن دوري أبطال أوروبا، والتي إحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما وقال بايرن ميونيخ في بيان نشر على موقعه الرسمي: "بعد نهاية الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة من الشرطة الإسبانية تجاه مشجعي بايرن ميونيخ". وأضاف البيان: "لقد شعرنا أن ما فعلته الشرطة الإسبانية أمرا مفرطا، وقد تقدمنا بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضدهم". وأتم البيان: "علاوة على ذلك، فإن بايرن يطالب بتفسير أسباب قيام الشرطة الإسبانية بهذه الهجمات".