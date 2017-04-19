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رياضة وشباب رياضة عالمية تشيلسي يحاول إغراء ناينجولان بعد تعثر مفاوضاته مع روما

رياضة وشباب

تشيلسي يحاول إغراء ناينجولان للتوقيع معه
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تشيلسي يحاول إغراء ناينجولان بعد تعثر مفاوضاته مع روما

إعترف لاعب روما الإيطالي أن المدرب أنطونيو كونتي حاول التوقيع معه في الصيف الماضي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 18:31:51 A A

يحاول تشيلسي الإنجليزي إصطياد لاعب خط الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان خلال الصيف المقبل بعد تعثر المفاوضات مع روما الإيطالي بشأن تجديد عقده.


رادجا ناينجولان

وإعترف لاعب روما الإيطالي أن المدرب أنطونيو كونتي حاول التوقيع معه في الصيف الماضي، لكن نادي العاصمة يحاول تجديد عقده لإنهاء مسألة رحيله هذا الصيف. وقالت وسائل الإعلام الإيطالية أن مطالب ناينجولان تم رفضها من جانب مجلس إدارة روما ، وذلك بعد أن أصر على رفع راتبه السنوي من 3.8 إلى خمسة ملايين يورو.

وأشارت هذه المصادر أن رادجا ناينجولان يريد الحصول على راتب سنوي يعادل المبلغ الذي يحصل عليه فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي من أجل البقاء طويلاً. ويرفض روما حسب هذه التقارير تلبية رغبات اللاعب البلجيكي، مما وضع تشيلسي في حالة تأهب قصوى بشأن إغراء ناينجولان للإنتقال إلى صفوفه في الصيف القادم.

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