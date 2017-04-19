تشيلسي يحاول إغراء ناينجولان بعد تعثر مفاوضاته مع روما

إعترف لاعب روما الإيطالي أن المدرب أنطونيو كونتي حاول التوقيع معه في الصيف الماضي

يحاول تشيلسي الإنجليزي إصطياد لاعب خط الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان خلال الصيف المقبل بعد تعثر المفاوضات مع روما الإيطالي بشأن تجديد عقده.





رادجا ناينجولان

وإعترف لاعب روما الإيطالي أن المدرب أنطونيو كونتي حاول التوقيع معه في الصيف الماضي، لكن نادي العاصمة يحاول تجديد عقده لإنهاء مسألة رحيله هذا الصيف. وقالت وسائل الإعلام الإيطالية أن مطالب ناينجولان تم رفضها من جانب مجلس إدارة روما ، وذلك بعد أن أصر على رفع راتبه السنوي من 3.8 إلى خمسة ملايين يورو.

وأشارت هذه المصادر أن رادجا ناينجولان يريد الحصول على راتب سنوي يعادل المبلغ الذي يحصل عليه فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي من أجل البقاء طويلاً. ويرفض روما حسب هذه التقارير تلبية رغبات اللاعب البلجيكي، مما وضع تشيلسي في حالة تأهب قصوى بشأن إغراء ناينجولان للإنتقال إلى صفوفه في الصيف القادم.