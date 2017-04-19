زحالقة يهاجم نتنياهو في جلسة صاخبة ويحذّر: إسرائيل تعد حربًا جديدة على غزة

د. جمال زحالقة خلال جلسة عاصفة للجنة "رقابة الدولة" في الكنيست :

نتنياهو وأعضاء الكنيست اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن ان تؤدي الى وقف سفك الدماء

أجواء الحرب كخيار وحيد خيمت على الجلسة والاستنتاج الوحيد هو أن إسرائيل تعد لحرب جديدة ضد غزة، والمسألة تتعلق بالتوقيت

شنّ النائب د. جمال زحالقة هجومًا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مشيرا إلى أنّه "اختار الحرب على غزة عام 2014 ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلًا أيضًا"، وفقًا لما صرّح به خلال جلسة خاصة في الكنيست، اليوم الأربعاء. هذا، وعمّم المكتب البرلماني للنائب جمال زحالقة بيانًا حول الجلسة، جاء فيه:"هاجم عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحمّله مسؤولية مقتل الآلاف في حربه على غزة عام 2014. جاء ذلك خلال جلسة عاصفة للجنة "رقابة الدولة" في الكنيست، جرى خلالها بحث تقرير "مراقب الدولة" حول أداء حكومة نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر خلال الحرب المسماة "عملية الجرف الصامد".





زحالقة خلال جلسة لجنة رقابة الدولة في الكنيست

وتابع البيان:"وقال زحالقة بأن نتنياهو اختار الحرب ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلًا أيضًا، وأضاف: "يجب بحث من المسؤول عن قتل 2200 فلسطيني في غزة. من خطط؟ من أصدر الأوامر؟ من أطلق النار؟ ويجب معاقبة المجرمين جميعًا"، وهنا هاج نواب الليكود وبعض الحضور في الجلسة وانفلت ممثل عن عائلات القتلى ال إسرائيل يين على زحالقة قائلًا: " ماذا تفعل هنا انت أصلًا؟ كيف ادخلوك الى هنا؟ اذهب واضرب عن الطعام مع البرغوثي. خسارة انه لمن يقتل في غزة 20 ألفًا. اخرجوا زحالقة من الجلسة"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وتوجه زحالقة الى نتنياهو وأعضاء الكنيست قائلًا بأنهم "اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن ان تؤدي الى وقف سفك الدماء"، وقاطع نتنياهو حين قال بأنه "لا يمكن التوصل الى اتفاق مع حماس" وسأله "وهل توصلت الى اتفاق مع أبو مازن؟" مضيفًا: "أنت لا تريد أي تسوية وخيارك الوحيد هو القمع والحرب".

وجاء في البيان أيضًا:"وعقب زحالقة على النقاش في لجنة رقابة الدولة مشيرًا إلى أن "أجواء الحرب كخيار وحيد خيمت على الجلسة والاستنتاج الوحيد هو أن إسرائيل تعد لحرب جديدة ضد غزة، والمسألة تتعلق بالتوقيت"، ونوّه بما قاله نتنياهو بأنه "في الماضي لم يكن بديل سوى الحرب ولا إمكانية غير ذلك مستقبلًا وبأن إسرائيل تحظى بقدرات أكبر وبغطاء إقليمي ودولي أفضل للقيام بما اسماه "ضرب حماس في غزة". ودعا زحالقة الى الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي موحدًا، ولسد الطريق على الاستغلال الإسرائيلي للانقسام الفلسطيني لتمرير مخططاتها الهادفة الى خنق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني برمته"، كما جاء في البيان.