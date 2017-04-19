موديلات تعرض لأول مرة ضمن معرض قطر للسيارات 2017

للمرة الأولى يشارك في معرض قطر للسيارات عدد من أشهر السيارات الكلاسيكية القديمة وأكثرها ندرة في العالم، والتي خصص لها جناح يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع

افتتح، مساء الثلاثاء الموافق 18 نيسان/ ابريل الجاري، معرض قطر للسيارات 2017 في دورته السابعة، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. علمًا أنّ معرض قطر للسيارات 2017، يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع ويضم شركات عارضة تستعرض 110 سيارات منها 8 سيارات تعرض لأول مرة في المنطقة و14 سيارة جديدة تطلق في قطر، حيث يمنح المعرض شركات صناعة السيارات في العالم فرصة التفاعل مع المستهلكين وتقديم تجارب عملية حول منتجاتهم وتقنياتهم الحديثة وابتكاراتهم وتوجهاتهم.



صور من معرض قطر للسيارات 2017

وعلى أرض المعرض تشارك الشركات الرائدة في صناعة السيارات بأفضل موديلات السيارات الرياضية والفاخرة والمتوسطة، حيث تعكس هذه الإطلاقات الجديدة مكانة معرض قطر للسيارات باعتباره منصة إقليمية رائدة للإصدارات الحصرية، إضافة إلى تعزيزه لمكانة قطر كوجهة متميزة للفعاليات التجارية. وللمرة الأولى يشارك في معرض قطر للسيارات عدد من أشهر السيارات الكلاسيكية القديمة وأكثرها ندرة في العالم، والتي خصص لها جناح يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.