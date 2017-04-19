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أخبار عربية وعالمية مصادر: الأسطول الأمريكي يستعد لقصف عناصر داعش في سيناء بصواريخ توماهوك

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الأسطول الأمريكي يستعد لقصف عناصر داعش في سيناء
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مصادر: الأسطول الأمريكي يستعد لقصف عناصر داعش في سيناء بصواريخ توماهوك

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من المتوقّع أن يتم القرار النهائي اليوم الأربعاء حول الهجوم الصاروخي الامريكي على داعش في سيناء، حيث يقع هذا القرار على عاتق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 19:28:13 A A

ذكرأحد المواقع المقرّبة من الإعلام الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأنّ الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط يستعد لاتخاذ قرار حاسم حول القضاء على معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في صحراء سيناء، حيث إذا تمّ القرار سيستخدم صواريخ التوماهوك التي استخدم 59 صاروخًا منها مؤخّرًا ضدّ قوّات النظام السوري في مطار الشعيرات ردًّا على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني سوري" وفقًا للموقع.


جيمس ماتيس ودونالد ترامب

وأضاف الموقع: "هذا الهجوم الأمريكي سيشكّل نقطة تحوّل في الشرق الأوسط في الحرب على داعش، هذا ويفترض بأنّ هذه الضربات قد نوقشت في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الامريكي في البيت الأبيض قبل أسبوعين، حيث صرّح السيسي بأنّ هناك صعوبة في التغلب على عناصر داعش البمنتشرين في سيناء بالذّات وأنّهم اتّخذوا مواقع مترابطة م الأنفاق والكهوف وسط جبل الحلال الأكثر تشعبًا في سيناء" وفقًا للموقع

وأضاف الموقع: "هذا ومن المتوقّع أن يتم القرار النهائي اليوم الأربعاء حول الهجوم الصاروخي الامريكي على داعش في سيناء، حيث يقع هذا القرار على عاتق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس" وفقًا للموقع.

 

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