اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي الممثلة اللبنانية جوي خوري تدخل القفص الذهبي

فنانين

الممثلة الشابة جوي خوري تدخل القفص الذهبي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الممثلة اللبنانية جوي خوري تدخل القفص الذهبي

بدت جوي ساحرة في ليلة العمر وأرتدت فستان زفاف وصفه جمهورها بالأسطوي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 18:31:04 A A

احتفلت الفنانة اللبنانية الشابة جوي خوري، بزفافها على جو عبيد، في حفل اقتصر على عدد قليل من النجوم المقرّبين، منهم شريكها في المسلسلات طوني عيسى بالإضافة إلى عائلتي العروس والعريس. وقد بدت جوي ساحرة في ليلة العمر وأرتدت فستان زفاف وصفه جمهورها بالأسطوي. 


جوي وزوجها

وفي أول تعليق من جوي خوري، على زفافها، أكدت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنها وجدت في جو زوجها وصديقها ورفيقها، وأنه لم يكن دورًا تؤديه ضمن أعمالها الفنية، ولكنه كان بداية فصل جديد من حياتها، وتوجهت بالشكر لكل من حضر حفل زفافها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيلم Sandy Wexler في اطار كوميدي | [443 قراءة]
2 الحلقة السادسة من مسلسل عشق وكبرياء مترجمة | [365 قراءة]
3 رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ | [286 قراءة]
4 إبقاء معبر طابا مغلقًا أمام المواطنين الإسرائيليين | [172 قراءة]
5 الناصرة: تظاهرة للجبهة والشيوعية تضامنا مع الأسرى | [155 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب