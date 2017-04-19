الممثلة اللبنانية جوي خوري تدخل القفص الذهبي

بدت جوي ساحرة في ليلة العمر وأرتدت فستان زفاف وصفه جمهورها بالأسطوي

احتفلت الفنانة اللبنانية الشابة جوي خوري، بزفافها على جو عبيد، في حفل اقتصر على عدد قليل من النجوم المقرّبين، منهم شريكها في المسلسلات طوني عيسى بالإضافة إلى عائلتي العروس والعريس. وقد بدت جوي ساحرة في ليلة العمر وأرتدت فستان زفاف وصفه جمهورها بالأسطوي.



جوي وزوجها

وفي أول تعليق من جوي خوري، على زفافها، أكدت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنها وجدت في جو زوجها وصديقها ورفيقها، وأنه لم يكن دورًا تؤديه ضمن أعمالها الفنية، ولكنه كان بداية فصل جديد من حياتها، وتوجهت بالشكر لكل من حضر حفل زفافها.