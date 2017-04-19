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أخبار محاكم وجنائيات القدس: اعتقال 30 مشتبهًا 6 من بينهم عرب بحملة لمكافحة المخدرات

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القدس والقضاء القدس: اعتقال 30 مشتبهًا في حملة ضد المخدرات
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القدس: اعتقال 30 مشتبهًا 6 من بينهم عرب بحملة لمكافحة المخدرات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

كان الشرطي السري قد حاز على ثقة المشتبهين خلال عمله وسطهم متمكنا من عقد صفقات شراء مخدرات مختلفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 12:23:10 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مع انتهاء وكيل شرطي سري من عمله قرب مشتبهين بتجارة وترويج المخدرات وبالذات في احياء جنوبي مدينة القدس عمل الذي امتد على مدار عدة اشهر ماضية تم في ساعات الصباح اليوم الاربعاء المبكرة وباشراف من قائد القدس اللواء يهورام هليفي القيام في حملة مداهمة شرطية وتفتيش واعتقالات واسعة طالت 30 مشتبها من القدس وبما تضمن 6 عرب مقدسيين سكان احياء شتى هناك وكذلك شملت الاعتقالات اهدافا محورية مركزية وذلك بالضلوع في تجارة المخدرات من مواد الحشيش والاكستزي والهلوسة والكوكائين والمريحوانا وغيرها وترويجها الذي شمل حتى استخدام مشتبهين قاصرين احداث وبما شمل ترويجها داخل محلات تجارية واكشاك بيع في القدس حيث من المقرر طلب تمديد فترات اعتقال المشتبهين لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

صور وفيديو من الشرطة



وأضافت السمري: "هذا وكان الشرطي السري قد حاز على ثقة المشتبهين خلال عمله وسطهم متمكنا من عقد صفقات شراء مخدرات مختلفة والحديث عن عشرات من الصفقات تقدر بمئات الاف الشواقل متمكنا من جمع بينات وقرائن مدينة راسخة ضدهم وايضا مع ضبط الشرطة كميات مختلفة من مواد المخدرات خلال مداهمتها وتفتيشها منازل بعض المشتبهين المعتقلين صباح اليوم والذين قاموا بترويج وبيع المخدرات في ساعات الليل والنهار وبيعها مخلين بذلك في مستوى السلامة العلمة وجودة الحياة المعيشية الكريمة وغيرها عند المواطنين هناك"، وفقا للبيان.

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