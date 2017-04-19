أردوغان: تركيا ترحب بمواقف ترامب الحالية وسنعقد لقاء في الوقت القريب

اردوغان:

كان الاتّصال الذي تلقّاه من الرئيس الأمريكي ترامب بعد فوزه بالاستفتاء الشعبي لتحويل النظام إلى رئاسي في تركيا بنّاءًا ومثمرًا

صرّح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء خلال مقابلة له مع إحدى القنوات الاخبارية العالمية: "بأنّ تركيا ترحّب بكل مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنّه من الممكن أن يكون هناك تعاون بين الطرفين لحل الكثير من القضايا العالقة، بالذّات وأنّ تركيا والولايات المتحدة حليفتان في الناتو" كما قال.



اردوغان بعد فوزه بالاستفتاء

وأشار اردوغان إلى أنّه: "كان الاتّصال الذي تلقّاه من الرئيس الأمريكي ترامب بعد فوزه بالاستفتاء بنّاءًا ومثمرًا، وتمّ الاتّفاق على ضرورة عقد لقاء وجهًا لوجه في وقت قريب للتباحث حول العديد من القضايا الاقليمية والثنائية ومن أهمها الأزمة السورية، وأكّد ترامب على أنّه سيعلم المسؤولين في البيت الابيض للتحضير لهذا اللقاء" كما قال.

ويذكر بأنّ ترامب كان قد هاتف الرئيس التركي اردوغان بعد نجاحه بالاستفتاء الشعبي الذي هدف إلى تعزيز صلاحيات اردوغان وقلب النظام إلى رئاسي هذا ويشار إلى أنّه من بين النقاط المهمة التي تطرّق لها أردوغان وترامب خلال المكالمة الهاتفية يوم الاثنين كانت أهم الوسائل للتباحث حول الأزمة السورية والطرق المؤدّية لحلّها.



دونالد ترامب