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رياضة وشباب رياضة عالمية عشية مواجهة يوفنتوس.. إنييستا: الريمونتادا صعبة لكننا نملك كل الإمكانيات لجعلها مباراة مثالية

رياضة وشباب

إنييستا: الريمونتادا صعبة ومعقدة ولكن نحن برشلونة
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عشية مواجهة يوفنتوس.. إنييستا: الريمونتادا صعبة لكننا نملك كل الإمكانيات لجعلها مباراة مثالية

إنييستا:

قد تكون أفضل مباراة هذا الموسم، علينا الإيمان بقدرتنا على فعلها (الريمونتادا)

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 14:08:51 A A

ظهر لاعب خط وسط برشلونة الإسباني أندريس إنييستا أمام وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي على خلفية مواجهة يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


أندريس إنييستا من مباراة الذهاب

وعبر إنييستا عن تفائله الكبير بإمكانية قلب النتيجة، وتجاوز خسارة الذهاب (3ـ0)، قائلا: "الأكيد أنها ستكون مباراة صعبة، سنعاني دون شك، لكننا سنقدم كل ما لدينا لقلب النتيجة، يجب التحلي بالصبر، وعدم التسرع، أن نخلق أكبر عدد من الفرص، ونستغلها بأكبر فاعلية ممكنة".

وأضاف الرسام: "نملك كل الإمكانيات لجعلها مباراة مثالية، الريمونتادا صعبة ومعقدة لكن نحن برشلونة، سنقوم بما يلزم لتعديل النتيجة، لدينا القدرة والطموح لفعل ذلك. قد تكون أفضل مباراة هذا الموسم، علينا الإيمان بقدرتنا على فعلها".

وحول داني ألفيس قال: "هو أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين حملوا ألوان القميص، وواحد من التعاقدات الأفضل في تاريخ النادي، إختار خوض تجربة جديدة، ويبدو أن الأمور على ما يرام بالنسبة له" .. وعن تمديد عقده قال الدولي الإسباني: "سنرى في نهاية الموسم، أمنيتي لم تتغير".

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