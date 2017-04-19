بالصور: بلجيكا.. جمال وحضارة ورقي

بلجيكا هي إحدى دول الاتحاد الأوربي ومن ضمن من قاموا بتأسيسه أيضاً، كما أنّها من ضمن دول حلف شمال الأطلسي، وعاصمة الدولة هي مدينة بروكسل. تشترك بلجيكا مع عدّة دول في الحدود، فهي تشترك مع فرنسا، ومع دولة ألمانيا، وكذلك مع هولندا، ولوكسمبورغ. وهي تُقسّم بحسب جغرافيّة البلاد إلى ثلاثة أقسام، وهي: قسم الساحل في شمال غرب البلاد والهضبة الوسطى، وقسم مرتفعات أردين في جنوب شرق البلاد الذي ينتمي إلى حزام فاريسكان الجبليّ، وقسم حوض باريس في جنوب البلاد، هذا بالإضافة إلى الغابات والحياة البريّة فيها، لكن تغلب السهول على جغرافيّة البلاد.