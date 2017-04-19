ديربي ساخن بين هبوعيل زلفة وبلدي كفرقرع ضمن ربع نهائي اختبارات الصعود

تغلب الفريق القرعاوي على فريق هبوعيل أبناء عارة – عرعرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ركلات الجزاء الترجيحية

يحتضن استاد السلام في أم الفحم لقاء الاختبار الفاصل بين فريقي هبوعيل أبناء زلفة وبلدي كفرقرع في ديربي ساخن، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة في مرحلة ربع نهائي اختبارات الصعود الى الدرجة الأولى ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقد فاز فريق زلفة، باشراف المدرب نبيل أمارة، في المرحلة السابقة على فريق مكابي اخاء اكسال بأربعة أهداف مقابل هدفين في ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والاضافي بالتعادل بدون أهداف.



بعد الفوز



كما تغلب الفريق القرعاوي على فريق هبوعيل أبناء عارة – عرعرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والاضافي بالتعادل بدون أهداف.