روبن غاضب ويهاجم التحكيم: المباراة سُرقت من بايرن ميونيخ وما حدث كان عارًا

روبن:



المباراة كانت إعلانًا عظيمًا لكرة القدم، لكن تم حسمها بقرار من شخص يحمل صافرة في يديه

شنَّ الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونيخ، هجومًا حادًا على المجري فيكتور كاساي، حكم مباراة فريقه، أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



لحظة عرقلة كاسيميرو لروبن في منطقة الجزاء

وشهدت المباراة، العديد من الأخطاء التحكيمية، التي أثارت الجدل بكافة وسائل الإعلام العالمية، خاصة الألمانية، التي وجهت نقدًا لاذعًا لكاساي، وقراراته. وقال روبن، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو" الإنجليزي، عقب المباراة: "لقد سُرقت المباراة من بايرن ميونيخ. في رأيي ما حدث كان عارًا، لأننا قدمنا مباراة عظيمة".

وأضاف الهولندي: "العالم بأكمله شاهد فريقين عظيمين يواجهان بعضهما، ولاعبين كبار على أرض الملعب" .. وأوضح: "مباراة كهذه يتم حسمها بقرارات الحكم. لا أحب الحديث عن الحكام، لكن عليك دائمًا أن تنظر لنفسك وإلى إخطائك التي تفعلها".

وواصل: "في هذه الحالة، لم يكن خطأ واحد .. لقد كان أكثر من خطأ" .. وأتم جناح ريال مدريد السابق: "المباراة كانت إعلانًا عظيمًا لكرة القدم، لكن تم حسمها بقرار من شخص يحمل صافرة في يديه".