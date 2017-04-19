اندلاع حريق داخل مسجد في بسمة طبعون بسبب تماس كهربائي

كايد ظاهر:

شار التحقيق الذي اجرته سلطة الاطفاء والانقاذ بمساعدة مختصين ان الحريق نجم عن تماس كهربائي في احد الكوابل داخل خزانة الكهرباء

أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في بلدة بسمة طبعون الليلة الماضية بسبب تماس كهربائي، حيث وصلت الى المكان اربع طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا وعملت على إخماد الحريق الذي أدّى إلى الحاق اضرار في المكان. وقد اشار التحقيق الذي اجرته سلطة الاطفاء والانقاذ بمساعدة مختصين ان الحريق نجم عن تماس كهربائي في احد الكوابل داخل خزانة الكهرباء .ضابط المجلس السيد عماد سواعد اشاد بعمل طواقم الاطفاء والتي عملت على اإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى جانب التحقبق في أسباب اندلاع الحريق مشيرا إلى التعاون المشترك بين هذه السلطة والمجلس المحلي" وفقًا للبيان.