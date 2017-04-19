اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية الزوج والزوجة الغاز يعشقها الرجل في المرأة.. كوني لغزا يصعب حله فتزدادين جاذبية

ثقافة جنسية

الغاز يعشقها الرجل في المرأة!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الغاز يعشقها الرجل في المرأة.. كوني لغزا يصعب حله فتزدادين جاذبية

يجب على المرأة أن تكون لغزا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية لأن الرجل عزيزتي يستثار بالمرأة الغامضة ويراها أكثر قوة وجاذبية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-21 13:13:28 A A

عزيزتي الزوجة نقدم لك اليوم بعض الألغاز التي ينجذب اليها الرجل، ربما ستتفاجئين لكن هذا هو الواقع:

يجب على المرأة أن تكون لغزا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية لأن الرجل عزيزتي يستثار بالمرأة الغامضة ويراها أكثر قوة وجاذبية!

يجب عليك أن تكتفي بالتعبير عن غضبك واستيائك من خلال نظراتك التي تكون أبلغ من الكلام وتوفر عليك وعلى زوجك الدخول في نقاش حاد وعقيم!

طبقي مقولة "السكوت من ذهب" واعتمدي الصمت الفعال فالصمت دليل على ثقتك بنفسك وعلى غموض يجعل الرجل يحتار في ردة فعلك وقوة سيطرتك عليه.

ولو أدركت قيمة هذه المقولة الفعلية عزيزتي المرأة لتسلّحت بها في كل تصرفاتك ليس مع زوجك فحسب بل مع الآخرين أيضًا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 محمد ناطور من قلنسوة: الشرطة داست على رأسي | [445 قراءة]
2 اللد: مصرع محمد زبارقة وإصابة شخصين | [276 قراءة]
3 الحلقة 65 من مسلسل حب أعمى مترجمة | [253 قراءة]
4 النّاصرة: مؤتمر التجّار 2017 من مجموعة شتراوس | [187 قراءة]
5 باريس: مقتل شرطيين واصابة عدة اشخاص في اطلاق نار | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب