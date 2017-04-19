الغاز يعشقها الرجل في المرأة.. كوني لغزا يصعب حله فتزدادين جاذبية

يجب على المرأة أن تكون لغزا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية لأن الرجل عزيزتي يستثار بالمرأة الغامضة ويراها أكثر قوة وجاذبية

عزيزتي الزوجة نقدم لك اليوم بعض الألغاز التي ينجذب اليها الرجل، ربما ستتفاجئين لكن هذا هو الواقع:

يجب على المرأة أن تكون لغزا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية لأن الرجل عزيزتي يستثار بالمرأة الغامضة ويراها أكثر قوة وجاذبية!

يجب عليك أن تكتفي بالتعبير عن غضبك واستيائك من خلال نظراتك التي تكون أبلغ من الكلام وتوفر عليك وعلى زوجك الدخول في نقاش حاد وعقيم!

طبقي مقولة "السكوت من ذهب" واعتمدي الصمت الفعال فالصمت دليل على ثقتك بنفسك وعلى غموض يجعل الرجل يحتار في ردة فعلك وقوة سيطرتك عليه.

ولو أدركت قيمة هذه المقولة الفعلية عزيزتي المرأة لتسلّحت بها في كل تصرفاتك ليس مع زوجك فحسب بل مع الآخرين أيضًا.