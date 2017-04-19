تواصلي مع زوجك بالرسائل النصية وإهمسي بأذنه كلمات الحب

إهمسي بكلمات الحب والدلع ولكن بنبرة منخفضة لكي تشعري زوجك بأنوثتك

عزيزتي الزوجة نقدم لك اليوم الطرق التي يمكن أن تثير زوجك عبر الهاتف:

يجب أولا أن تختاري الوقت المناسب لذلك، أي لا يجب أن يكون مشغولًا للغاية او مع أصدقائه فهو طبعًا لن يستطيع مجاراتك في هذه الأحاديث.

إهمسي بكلمات الحب والدلع ولكن بنبرة منخفضة لكي تشعري زوجك بأنوثتك. واطلبي منه بالمقابل أن يرفع صوته وكأنك لا تسمعينه. هذه الحركة تجعل زوجك يتفاعل معك أكثر على الهاتف.

اذا كنت تشعرين بأن التحدث على الهاتف بهذه الأمور الحميمة محرج لك وأمر مزعج وصعب، أكتبي رغباتك وراسليه بها على هاتفه عندما يكون في عمله وحتى ان كان يجلس في غرفة أخرى. هذه الرسائل النصية ستثيره بشكل كبير.