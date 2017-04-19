عبارات قد تخلق المشاكل.. تجنبيها ولا تعايري زوجك بها!

"أنت تماماً مثل والدك": لا يتقبّل الزوج أن تهينيه أو أهله! لذا كوني لطيفة ولا تستخدمي هذه العبارات!

اذا كنت ترغبين بالحفاظ على علاقة زوجية سعيدة خالية من المشاكل ما عليك سوى تجنب هذه العبارات المزعجة التي تسبب لزوجك شعور غير مريح:

"يجب أن تبذل مجهوداً أكبر لإعالة العائلة": هذه العبارة تحبط الرجل وتشعره بالضعف والدنيوية. تجنّبي إستخدامها مع الزوج.

"يجب أن تقضي معنا المزيد من الوقت": يشعر الرجل بأنك تتلاعبين بمشاعره وعواطفه عندما تقولين له ذلك! فهو حتماً يشعر بالضغط في العمل ويبذل الكثير من الجهود من أجل عائلته

” لماذا لا تساعدني في الأعمال المنزلية؟ لا تهتمّ إلاّ بنفسك وبمهنتك": هذه الإتهامات تبعد الرجل عن الزوجة. لذلك حاولي عدم إنتقاده وشجّعيه على النجاح حتى يقع في شباك حبك إلى الأبد .

"أكره صديقك”: إذا كنت لا تحبين أصدقاء زوجك، لا تقولي ذلك له. فهذه العبارة قد تسبّب المشاكل التي أنت بغنى عنها!

"أكرهك عندما …": لا تستخدمي كلمة "أكرهك" لأنّها مؤذية وقد تساهم في تراجع ثقة الرجل بنفسه وبالتالي سيبتعد عنك أكثر، لحماية نفسه.

"أنت تماماً مثل والدك": لا يتقبّل الزوج أن تهينيه أو أهله! لذا كوني لطيفة ولا تستخدمي هذه العبارات!

"أنت تكرّر نفس الخطأ دائماً": هذه العبارة تؤثر في شكل كبير على ثقة الرجل بنفسه ولا تساعده على تجنّب تكرار الخطأ.

"لقد حذّرتني أمي من أنك ستفعل ذلك": تجنّبي إقحام طرف خارجي عندما تعانين من المشاكل مع زوجك. فهذه العبارة قد تساهم في تفاقم المشاكل.

" أما زلت تحبني ؟": تكرار هذا السؤال في شكل كبير قد يظهر لزوجك بأنك إمرأة غير واثقة في نفسك .

"كان يجب أتزوج رجل غني": إذا كان زوجك يبذل قصاري جهده لكسب لقمة العيش، لا تؤذيه بقولك هذه العبارة!