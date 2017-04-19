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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل الفريديس يستقبل برديس حنا في مباراة الموسم للصعود الى الدرجة الثانية

رياضة وشباب

حيفا والمنطقة هبوعيل الفريديس يستقبل برديس حنا
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هبوعيل الفريديس يستقبل برديس حنا في مباراة الموسم للصعود الى الدرجة الثانية

تبدو فرص فريق الفريديس وفيرة لانجاز الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية، حيث يكفيه التعادل لضمان الارتقاء

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-19 11:03:12 A A

يستقبل فريق هبوعيل الفريديس خصمه نادي برديس حنا في مباراة الموسم لكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية. ويتصدر فريق هبوعيل الفريديس لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشومرون، حيث في رصيده 52 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على مطارده الوحيد فريق بيتار برديس حنا.


بهاء أبو شهاب

وتبدو فرص فريق الفريديس وفيرة لانجاز الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية، حيث يكفيه التعادل لضمان الارتقاء. ويضم فريق الفريديس كوكبة من النجوم أصحاب الباع الطويل في الدرجات المتقدمة، ومنهم حارس المرمى لؤي عبد القادر وربيع مشعل وآفي كوهين وموشيه بالبيليا وأحمد لوابنة وبهاء أبو شهاب.
وقد فاز فريق الفريديس في مباراته الماضية على فريق هبوعيل أور عكيفا بخمسة أهداف مقابل هدفين. كما تغلب نادي برديس حنا على فريق مكابي أبناء برطعة بثلاثة أهداف نظيفة.

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