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تكنولوجيا هواتف ذكية اليكم تطبيق Memoji يحوّل وجهكم إلى إيموجي متحركة

تكنولوجيا

اليكم تطبيق يحوّل وجهكم إلى إيموجي متحركة
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اليكم تطبيق Memoji يحوّل وجهكم إلى إيموجي متحركة

كل ما على المستخدم فعله تثبيت التطبيق من "آب ستور" ثم تشغيله، ستكون واجهة الكاميرا في مواجهة وجهه،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-19 08:22:30 A A

نوّهت إحدى الصحف العالمية الخاصة في عالم التكنولوجيا، أنّ تطبيق "Memoji" أصبح متاحًا وبشكل رسمي لجميع مستخدمي اتف آيفون، وذلك من أجل تحويل وجوههم إلى رموز تعبيريّة متحركة في الوقت الحقيقي ثم مشاركتها مع الأصدقاء.


صورة توضيحية

كل ما على المستخدم فعله تثبيت التطبيق من "آب ستور" ثم تشغيله، ستكون واجهة الكاميرا في مواجهة وجهه، سيتم التقاط صورته وفي أسفل الشاشة توجد مجموعة من الرموز التعبيرية، يمكن الاختيار منها لتتم معالجة الوجه بحيث يصبح الوجه مشابهاً للرمز التعبيري المراد.

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