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تكنولوجيا هواتف ذكية WhatsApp سيتيح لك إعلام أصدقائك عندما تقوم بتغيير رقمك

تكنولوجيا

WhatsApp لإعلام أصدقائك عندما تقوم بتغيير رقمك
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WhatsApp سيتيح لك إعلام أصدقائك عندما تقوم بتغيير رقمك

WhatsApp تختبر ميزة جديدة تعمل على إخطار جهات الإتصال الخاصة بك تلقائيا كلما قمت بتغيير رقمك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-19 11:03:12 A A

إذا كنت قد غيّرت رقم هاتفك على WhatsApp أو إذا كنت تعرف شخص ما قام بذلك، فما يحدث عادة هو أنك ترسل رسالة جماعية لجميع جهات الإتصال الخاصة بك أو تلك التي تريد البقاء على إتصال معها لإعلامهم بأنك قمت بتغيير الرقم. هذا يمكن أن يكون مملا وقد تفوت بعض جهات الإتصال (Contact) في هذه العملية.

صورة توضيحية

ومع ذلك، فقد إتضح أن WhatsApp تختبر ميزة جديدة تعمل على إخطار جهات الإتصال الخاصة بك تلقائيا كلما قمت بتغيير رقمك. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن WhatsApp تختبر هذه الميزة في النسخة التجريبية من تطبيق WhatsApp لمنصة Windows Phone، وحتى الآن غير معروف مما إذا كانت هذه الميزة ستصل لتطبيق WhatsApp على منصتي الأندرويد و iOS أم لا.

بإمكان المستخدمين إختيار إعلام جميع جهات الإتصال الخاصة بهم أو فقط جهات الإتصال التي يتحدثون معها. لا يبدو أن هناك خيارًا يتيح للمستخدمين إختيار جهات الإتصال التي يريدون مشاركة أرقامهم معهم، وربما هذه الخيارات سيتم إضافتها في وقت لاحق.

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