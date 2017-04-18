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رياضة وشباب رياضة محلية إجراء المباراة الفاصلة بين أبناء مجد الكروم وابناء كابول في إستاد الدوحة سخنين

رياضة وشباب

إجراء المباراة بين مجد الكروم وكابول في الدوحة
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إجراء المباراة الفاصلة بين أبناء مجد الكروم وابناء كابول في إستاد الدوحة سخنين

رئيس ادارة الفريق سمير مناع (ابو مظهر) تقدم بالشكر لأهالي وجمهور مكابي نحف الذي ساند الفريق المجدلاوي على مدار السنه

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 18:02:22 A A

قررت الشرطة بعد التشاور مع إداره ابناء مجد الكروم إجراء المباراة الفاصلة بين الفريق المجدلاوي وأبناء بلدي كابول على إستاد الدوحة في سخنين يوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً وذلك حفاظاً على سلامه وأمن الجمهورين.


صورة من مباراة الفريقين هذا الموسم

إدارة الفريق المجدلاوي تهيب بجمهورها العريض الزحف الى إستاد الدوحة، ولراحة الجمهور فقد قررت اداره الفريق تسير ثلاث حافلات لنقل الجماهير المجدلاوية الى الدوحة.

رئيس ادارة الفريق سمير مناع (ابو مظهر) تقدم بالشكر لأهالي وجمهور مكابي نحف الذي ساند الفريق المجدلاوي على مدار السنه وتوجه لهم بحضور المباراة في الدوحة ومؤازرة الفريق المجدلاوي. وطالب أبو مظهر الجمهور المجدلاوي ومحبيه التحلي بالأخلاق والروح الرياضية وإستقبال الأشقاء من كابول بأحسن إستقبال.


سمير مناع رئيس إدارة فريق مجد الكروم 

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