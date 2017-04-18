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طلبات الأسرى الفلسطينيين حق إنساني/ جميل السلحوت

جميل السلحوت:

إذا كانت اسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 6500 أسير فلسطيني وعربي، في ظروف غير انسانيّة، فإنّها تواصل احتلالها وامتهان كرامة وانسانيّة أكثر من أربعة ملايين فلسطينيّ

واضح أنّ الأسرى لن يتراجعوا عن اضرابهم المفتوح حتّى تحقيق مطالبهم أو الشّهادة، وإذا ما سقط شهداء من الأسرى –لا سمح الله- فإنّ ذلك لن يمرّ بسهولة، وستكون عواقبه وخيمة على المنطقة برمّتها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-19 08:01:59 A نشر: 2017-04-19 08:01:59 A