ماهر اغبارية رئيس ادارة فريق هبوعيل زلفة: تنتظرنا مباراة مصيرية صعبة

ماهر اغبارية:

ما من شك انه تنتظر الفريقين مباراة في غاية الصعوبة كونها مصيرية للفريقين من اجل إكمال المشوار

دعا السيد ماهر اغبارية رئيس ادارة فريق هبوعيل ابناء زلفة ومساعد رئيس مجلس محلي طلعة عارة جمهور الفريقين هبوعيل ابناء زلفة واتحاد ابناء كفرقرع بالحضور لمباراة الفريقين المرتقبة يوم الجمعة على استاد السلام في مدينة أم الفحم عند الساعة الثالثة عصر مباراة الانتقال إلى المرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة للصعود لمستوى الدرجة الاولى.



ماهر اغبارية



وأشار ماهر اغبارية إلى أنّ "الفريقين وجمهوريهما قد اثبتا خلال الموسم انهم يتمتعون بالأخلاق الرياضية العالية من هنا فمن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا واسعا من قرى طلعة عارة وزلفة وكفرقرع داعيا جمهور الفريقين واللاعبين بالتحلي بروح التسامح والمحبة والاخلاق الرياضية العالية.



وعن المباراة المرتقبة، قال ماهر اغبارية: ما من شك انه تنتظر الفريقين مباراة في غاية الصعوبة كونها مصيرية للفريقين من اجل إكمال المشوار، حيث أنّ الفريقين يتمتعان بكادر قوي من اللاعبين المجربين والمخضرمين والناشئين من هنا صعوبة المباراة على الفريقن والتي من المتوقع ان تشهد منافسة قوية وشديدة".



وأكد ماهر اغبارية إلى أنّ فريقه هبوعيل زلفة قد تحضر بشكل جيد ومسؤول للمباراة وسيلعب بتشكيلته القوية متمنيا أنّ يكون النصر والفوز حليف فريقه هبوعيل زلفة، وقال ماهر اغبارية: "مباراة صعبة تنتظر الفريقين وصحتين للفائز والمتأهل وليكن شعارنا ورايتنا المحبة والتسامح والاخلاق الرياضية العالية".