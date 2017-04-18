معتمرون من الطيبة: نحن عالقون منذ ساعات عند الحدود الأردنية السعودية ونحتاج مساعدة

المعتمرون:

نناشد المسؤولين بالتدخل الفوري لمساعدتنا كي نعود الى بلداتنا والى اهلنا الذين ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر

قال معتمرون من الطيبة والعائدون من الديار الححازية بأنهم مازالوا عالقين عند الحدود الاردنية السعودية منذ ساعات الصباح ويواجهون صعوبة لأسباب لم تتضح بعد. هذا وناشد المعتمرون الجهات المسؤولة بتقديم المساعدة لهم كي يعودوا الى بلادهم.



المعتمرون العالقون



وقال المعتمرون: "منذ ساعات الصباح ونحن ننتظر لكن دون جدوى، فمازلنا عالقين على الحدود الأردنية ولا أحد يحرك ساكنا، معنا اطفال ونساء وجميعهم يشعرون بالتعب والارهاق، لذلك نناشد المسؤولين بالتدخل الفوري لمساعدتنا كي نعود الى بلداتنا والى اهلنا الذين ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر".