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أخبار محليات معتمرون من الطيبة: نحن عالقون منذ ساعات عند الحدود الأردنية السعودية ونحتاج مساعدة

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المثلث الجنوبي معتمرون من الطيبة: نحن عالقون منذ ساعات
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معتمرون من الطيبة: نحن عالقون منذ ساعات عند الحدود الأردنية السعودية ونحتاج مساعدة

المعتمرون:

نناشد المسؤولين بالتدخل الفوري لمساعدتنا كي نعود الى بلداتنا والى اهلنا الذين ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 11:05:59 A A

قال معتمرون من الطيبة والعائدون من الديار الححازية بأنهم مازالوا عالقين عند الحدود الاردنية السعودية منذ ساعات الصباح ويواجهون صعوبة لأسباب لم تتضح بعد. هذا وناشد المعتمرون الجهات المسؤولة بتقديم المساعدة لهم كي يعودوا الى بلادهم.


المعتمرون العالقون


وقال المعتمرون: "منذ ساعات الصباح ونحن ننتظر لكن دون جدوى، فمازلنا عالقين على الحدود الأردنية ولا أحد يحرك ساكنا، معنا اطفال ونساء وجميعهم يشعرون بالتعب والارهاق، لذلك نناشد المسؤولين بالتدخل الفوري لمساعدتنا كي نعود الى بلداتنا والى اهلنا الذين ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر".

 

 

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