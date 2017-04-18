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رياضة وشباب

الناصرة والقضاء نادي كفركنا في وضع لا يحسد عليه
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نادي كفركنا في وضع لا يحسد عليه قبل مواجهة شبيرا حيفا

يستفيد النادي الرياضي كفركنا من قدرات متوسط الميدان شالوم ادري في المباراة الخارجية الثانية على التوالي أمام فريق القمة نادي روبي شبيرا حيفا

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 10:20:58 A A

أصبح نادي كفركنا في وضع لا يحسد عليه أبدا، اذ يحتل المرتبة الأخيرة برصيد 22 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن مرتبتي اختبارات البقاء والنجاة مع بقاء مباراتين فقط حتى نهاية الموسم.


أورن عيدو

يستفيد النادي الرياضي كفركنا من قدرات متوسط الميدان شالوم ادري في المباراة الخارجية الثانية على التوالي أمام فريق القمة نادي روبي شبيرا حيفا، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد أنهى ادري عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه للبطاقات الصفراوات. كما سوف يلعب زميله أورن عيدو، فقد أنهى هو الآخر الايقاف عن مباراة واحدة، لابعاده خلال الخسارة أمام متصدر اللائحة، فريق هبوعيل الخضيرة بهدفين دون مقابل. وقضى الاثنان ايقافهما خلال الخسارة الخارجية الماضية أمام فريق عيروني طبريا بهدفين نظيفين.

 


شالوم ادري

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