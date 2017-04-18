سمية الخشّاب تخرج عن صمتها حول طلاقها من اللبناني

كانت سمية كشفت خلال إحدى المقابلات عن حلمها بالأمومة

نفت الممثلة المصرية سمية الخشاب خبر طلاقها من زوجها، رداً على انتشار اشاعة طلاقها من زوجها اللبناني الذي يصغرها بعشرين عاماً. وانتشرت في الفترة الأخيرة أخبارٌ حول انفصال الخشاب عن زوجها المجهول باقي الهوية.

وكان الصحافي اللبناني ايلي باسيل ذكر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صورة للخشاب، وكتب: “اسمحولي قول dommage كتير كبير لسميّة الخشّاب!! سميّة اللي على مشارف الستّين من العمر اتطلّقت من ساعات معدودة وللمرّة الألف يمكن".

وأردف معلقاً: "المهمّ اتطلّقت من زوجها اللبناني السّري اللي تزوّجته من ستّ اشهر تقريبًا واللي بيصغرها بعشرين سنة! يذكر إنّو طليقها كان already مْجَوَّز وعنده صبي".

وكانت سمية كشفت خلال إحدى المقابلات عن حلمها بالأمومة.