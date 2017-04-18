اصابة 3 أشخاص في حادث قرب مفرق الفريديس

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لثلاثة مصابين

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 01:57 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب سيارة على شارع رقم 4 قرب مفرق الفريديس ، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لثلاثة مصابين: اثنان حالتهما متوسطة والثالث أصيب بجروح طفيفة وتم نقلهم جميعا الى مستشفى هيلل يافه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.