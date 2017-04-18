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أخبار محليات اصابة 3 أشخاص في حادث قرب مفرق الفريديس

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حيفا والمنطقة اصابة 3 أشخاص في حادث قرب مفرق الفريديس
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اصابة 3 أشخاص في حادث قرب مفرق الفريديس

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لثلاثة مصابين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 08:39:50 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 01:57 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب سيارة على شارع رقم 4 قرب مفرق الفريديس ، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لثلاثة مصابين: اثنان حالتهما متوسطة والثالث أصيب بجروح طفيفة وتم نقلهم جميعا الى مستشفى هيلل يافه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

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