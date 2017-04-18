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رياضة وشباب رياضة محلية مكابي دالية الكرمل يفتقد القائد بركات وهب أمام باقة الغربية

رياضة وشباب

حيفا والمنطقة مكابي دالية الكرمل يفتقد القائد بركات وهب
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مكابي دالية الكرمل يفتقد القائد بركات وهب أمام باقة الغربية

لم يلعب الفريق الديلاوي في الأسبوع الماضي، بسبب تفكك نادي كرميئيل – صفد

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 07:40:20 A A

يفتقد فريق مكابي دالية الكرمل قدرات القائد بركات وهب في المباراة الخارجية أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والربع ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. ويعود سبب ذلك الى تجميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة، على أن يقود أساف بن موحا وبطرس عتمة الدفاع بدلا منه. ولم يلعب الفريق الديلاوي في الأسبوع الماضي، بسبب تفكك نادي كرميئيل – صفد.


بركات وهب

ويدخلها الفريق الديلاوي بعد خسارتين متتاليتين، فتسببتا باقتراب فرق القاع الأخرى منه، اذ في رصيده سبع وعشرين نقطة، ويتفوق بنقطة واحدة فقط على المرتبة 14، والتي تقود صاحبها لخوض مباراة اختبار فاصلة أمام فريق من الدرجة الثانية.

 

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