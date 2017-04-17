مهران راضي يقود هبوعيل بئر السبع للفوز على بيتار القدس 2-0

سجل مهران راضي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والستين بتسديدة حادة من عل حدود منطقة الجزاء

قاد صانع الألعاب مهران راضي فريق هبوعيل بئر السبع الى الفوز على فريق بيتار القدس بهدفين نظيفين، على استاد تيرنير في عاصمة النقب، ضمن ختام مباريات الأسبوع الثلاثين في دوري الدرجة العليا. ويتربع فريق بئر السبع على عرش اللائحة برصيد احدى وسبعين نقطة، ويتفوق بفارق ست نقاط عن مطارده الوحيد فريق مكابي تل أبيب. وسجل مهران راضي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والستين بتسديدة حادة من على حدود منطقة الجزاء. وأضاف المهاجم المجرب الينيف باردا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين.