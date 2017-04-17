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فنانين فن عربي كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بالفصح مع طفلتهما..صور

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كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بالفصح
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كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بالفصح مع طفلتهما..صور

ظهر أفراد العائلة الصغيرة بإطلالات أنيقة ومميزة إحتفاءً بالعيد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 17:09:36 A A

شارك الفنانان ومقدما البرامج اللبنانيان كارلا حداد وطوني أبو جودة، جمهورهما والمتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بمجموعة صور مميزة خلال احتفالهما بمناسبة عيد الفصح المبارك، برفقة ابنتهما الوحيدة "ليا".



هذا، وظهر أفراد العائلة الصغيرة بإطلالات أنيقة ومميزة إحتفاءً بالعيد، وخصوصًا كارلا التي بدت ساحرة ورشيقة بجامبسوت رمادي مثير. وقد تمنت مع عائلتها للجمهور والمتابعين قضاء عطلة سعيدة وهادئة.

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