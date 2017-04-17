روبن: نتحضر جيدًا لمواجهة ريال مدريد.. سنقدم مباراة كبيرة ولا مجال للأعذار

يعاني بايرن ميونخ من غيابات كبيرة في خط دفاعه بسبب إصابة ماتس هوملس وجيروم بواتينج وطرد خافي مارتينيز

كشف الجناح الهولندي آرين روبن عن ما يحتاجه فريقه بايرن ميونخ لتخطي ريال مدريد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. بعدما خسر بايرن ميونخ على ملعبه الأربعاء الماضي في ذهاب هذا الدور بهدفين مقابل هدف قبل أن يلتقي مع ريال مدريد إياباً غدًا الثلاثاء.



روبن خلال مباراة الذهاب أمام ريال مدريد

وقال روبن في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "يجب علينا تحويل الفرص لأهداف واللعب بالأسلوب الذي لعبنا به خلال الشوط الأول من مواجهة الذهاب، سنقوم بالتحضير جيداً لمباراة الثلاثاء وعلينا تقديم الأداء المطلوب خلالها".

وأضاف صاحب الـ 33 عامًا: "لقد كنا الطرف الأفضل قبل طرد خافي مارتينيز(يقصد مباراة الذهاب) واللعب بعشرة لاعبين، بعد ذلك كل شيء تغير ولم نكن قادرين على الدفاع بشكلٍ جيد، لكن الغيابات في الدفاع المباراة القادمة ليست عذراً ونحن فريق نثق ببعضنا وهذا هو الأهم".

ويعاني بايرن ميونخ من غيابات كبيرة في خط دفاعه بسبب إصابة ماتس هوملس وجيروم بواتينج وطرد خافي مارتينيز.