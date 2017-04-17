اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية روبن: نتحضر جيدًا لمواجهة ريال مدريد.. سنقدم مباراة كبيرة ولا مجال للأعذار

رياضة وشباب

روبن: نتحضر جيدًا لمباراة ريال مدريد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

روبن: نتحضر جيدًا لمواجهة ريال مدريد.. سنقدم مباراة كبيرة ولا مجال للأعذار

يعاني بايرن ميونخ من غيابات كبيرة في خط دفاعه بسبب إصابة ماتس هوملس وجيروم بواتينج وطرد خافي مارتينيز

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-17 14:40:55 A A

كشف الجناح الهولندي آرين روبن عن ما يحتاجه فريقه بايرن ميونخ لتخطي ريال مدريد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. بعدما خسر بايرن ميونخ على ملعبه الأربعاء الماضي في ذهاب هذا الدور بهدفين مقابل هدف قبل أن يلتقي مع ريال مدريد إياباً غدًا الثلاثاء.


روبن خلال مباراة الذهاب أمام ريال مدريد

وقال روبن في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "يجب علينا تحويل الفرص لأهداف واللعب بالأسلوب الذي لعبنا به خلال الشوط الأول من مواجهة الذهاب، سنقوم بالتحضير جيداً لمباراة الثلاثاء وعلينا تقديم الأداء المطلوب خلالها".

وأضاف صاحب الـ 33 عامًا: "لقد كنا الطرف الأفضل قبل طرد خافي مارتينيز(يقصد مباراة الذهاب) واللعب بعشرة لاعبين، بعد ذلك كل شيء تغير ولم نكن قادرين على الدفاع بشكلٍ جيد، لكن الغيابات في الدفاع المباراة القادمة ليست عذراً ونحن فريق نثق ببعضنا وهذا هو الأهم".

ويعاني بايرن ميونخ من غيابات كبيرة في خط دفاعه بسبب إصابة ماتس هوملس وجيروم بواتينج وطرد خافي مارتينيز.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاهدوا فيلم الرعب Child Eater مترجم | [372 قراءة]
2 هيفاء وهبي تشعل انستغرام بصورة جديدة | [344 قراءة]
3 أردوغان يعلن الفوز باستفتاء تركيا وتوسيع صلاحياته | [282 قراءة]
4 مقتل عصام مصاروة من الطيبة خلال شجار في تل أبيب | [203 قراءة]
5 الحلقة 23 من مسلسل ماوي والحب مترجمة | [150 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
4 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
5 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب