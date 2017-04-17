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رياضة وشباب رياضة محلية عشاهيل بن شابات يشارك مع هـ. باقة الغربية أمام دالية الكرمل

رياضة وشباب

المثلث الشمالي بن شابات يشارك مع هـ. باقة الغربية أمام دالية الكرمل
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عشاهيل بن شابات يشارك مع هـ. باقة الغربية أمام دالية الكرمل

أنهى بن شابات عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه للبطاقات الصفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-17 07:53:10 A A

سوف يشارك قلب الدفاع عشاهيل بن شابات في تشكيلة فريق هبوعيل باقة الغربية في مباراته البيتية أمام فريق مكابي دالية الكرمل، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


عشاهيل بن شابات

وقد أنهى بن شابات عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه للبطاقات الصفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة، اذ قضى ابعاده خلال المباراة الخارجية الماضية أمام فريق هبوعيل كفركنا، وفيها فاز الباقاويون بهدف دون مقابل، مما ساهم برفع رصيد الفريق الى سبع وعشرين نقطة، ليكون متعلقا بنفسه، فاذا فاز على الديلاويين فسيضمن البقاء بصفة رسمية.
 

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