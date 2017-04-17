مقتل عصام مصاروة (42 عامًا) من الطيبة بعد تعرضه للطعن خلال شجار في تل أبيب

تواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات شبهات جريمة القتل

لقي المواطن عصام مصاروة (طيّار) والبالغ من العمر 42 عامًا من مدينة الطيبة مصرعه، الليلة الماضية، متأثرًا بجراحه البالغة التي تعرّضه لها جراء طعنه خلال شجار نشب في مدينة تل أبيب، وفقًا لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.



المرحوم عصام مصاروة

هذا، وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّه:"بعد منتصف الليلة الماضية في مستشفى ايخلوف - تل ابيب، أعلن عن وفاة المواطن المرحوم عصام مصاروة (42 عامًا) من الطيبة، والذي كان قد وصل الى المستشفى برفقة شقيقه وهو بحالة خطيرة، نتيجة وعلى ما يبدو لتعرضه للطعن خلال شجار توسع في تل ابيب ف في شارع هچليل، مع ضالعين اخرين، دون التوصل لاعتقال مشتبهين حتى هذه المرحلة. هذا، وتواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات شبهات جريمة القتل"، بحسب بيان الشرطة.