الناصرة والقضاء الرينة: اصابة 4 اشخاص في حادث طرق على الشارع الرئيسي
الرينة: اصابة 4 اشخاص في حادث طرق على الشارع الرئيسي
باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير
وقع مساء الاحد ، حادث طرق بين سيارتين على الشارع الرئيسي في بلدة الرينة ، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة . ووصلت الى المكان طواقم الاسعاف التي عملت على تقديم الاسعافاتا الاولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى . وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير .
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك