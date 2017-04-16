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أخبار محليات الرينة: اصابة 4 اشخاص في حادث طرق على الشارع الرئيسي

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الناصرة والقضاء الرينة: اصابة 4 اشخاص في حادث طرق على الشارع الرئيسي
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الرينة: اصابة 4 اشخاص في حادث طرق على الشارع الرئيسي

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير

من: انور امارة - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-16 22:11:30 A A

وقع مساء الاحد ، حادث طرق بين سيارتين على الشارع الرئيسي في بلدة الرينة ، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة . ووصلت الى المكان طواقم الاسعاف التي عملت على تقديم الاسعافاتا الاولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى . وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير . 

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