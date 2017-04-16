اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة بحادث قرب بيت جن

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاحد ، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 864 بالقرب من بلدة بيت جن ، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بينهم شاب (18 عاما) بجراح خطيرة ، وشاب اخر (23 عاما) بجراح متوسطة ، وشخصين بجراح طفيفة ، وتم نقل المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".