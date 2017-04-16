اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة بحادث قرب بيت جن

أخبار

الجليل الاعلى اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة بحادث قرب بيت جن

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-16 22:03:26 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاحد ، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 864 بالقرب من بلدة بيت جن ، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بينهم شاب (18 عاما) بجراح خطيرة ، وشاب اخر (23 عاما) بجراح متوسطة ، وشخصين بجراح طفيفة ، وتم نقل المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج  ". 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حلب: 100 قتيل في تفجير حافلات أهالي الفوعة وكفريا | [288 قراءة]
2 برشلونة يتخطى عقبة سوسيداد ويفوز بشق الأنفس | [206 قراءة]
3 يافا- تل ابيب: اصابة شاب (23 عاما) بجراح خطيرة | [187 قراءة]
4 عرابة تستقبل الأسيرة المحررة لينا جربوني | [184 قراءة]
5 تركيا: انطلاق استفتاء حول تعزيز صلاحيات اردوغان | [165 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
3 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
4 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
5 نصائح مفيدة للزوج من أجل اختيار الهدية المناسبة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب