الجليل الاعلى اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة
اصابة شاب بجراح خطيرة و3 اخرين بجراح متوسطة بحادث قرب بيت جن
باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث
افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاحد ، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 864 بالقرب من بلدة بيت جن ، مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص بينهم شاب (18 عاما) بجراح خطيرة ، وشاب اخر (23 عاما) بجراح متوسطة ، وشخصين بجراح طفيفة ، وتم نقل المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".
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